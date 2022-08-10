В Самаре организаторы рассказали, из чего состоит программа «ВолгаФеста-2022»

Пространство украсят различные арт-объекты. Фото: сайт «ВолгаФеста»

Организаторы «ВолгаФеста-2022», который пройдет на первой очереди набережной с 23 по 28 августа, рассказали о подробностях программы.

— У фестивального городка будет своя инфраструктура и амфитеатр. Главной темой в этом году стало детство, в соответствие с ней разные площадки будут развлекать гостей, — рассказали организаторы фестиваля.

Гости смогут увидеть спектакль «Сказка о потерянном голосе», танцевальные перформансы на песке, музыкальные выступления, концерты со световой инсталляцией. На фестивале будет возможность попробовать волжскую кухню и купить сувениры.

Пространство украсят различные арт-объекты. На пляже появятся скульптура Алангасара, окруженного фонтанами и волшебными зверями, дремучий лес с кроватями и зеркальными ловушками. Каждый желающий сможет поучаствовать в раскопках 10-метрового Волгозавра при помощи кисточек, совков и других инструментов.