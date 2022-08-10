Мультибрендовое пространство «НАШИ» откроется в Самаре 11 августа 2022 года

Развивать и поддерживать местный масс-маркет поручил губернатор Дмитрий Азаров

В четверг, 11 августа 2022 года, в Самаре заработает новое мультибрендовое пространство «НАШИ». Оно откроется в 16:00 в ТРК «Аврора Молл» (3 этаж).

В шоуруме будут представлены женская одежда, обувь, аксессуары и предметы декора. Все товары – от самарских и тольяттинских производителей. Участники проекта «НАШИ»: Katya Kalyachkina, Oksana Utova Brand, Mnazakanov (обувь), Miss Nastasya, KARUSEL, THAT MO, Kanaeva Olga, Glory (сумки), Lexson (сумки), Hugati, Yanikart, Keico, Anis, By Mara, Mariprohorova Brand, Людмила Пруденко, Таня Долгова (украшения), Weimann. Планируется, что в сентябре 2022 года этот список пополнят еще 10 брендов. Они готовят осеннюю коллекцию.

Напомним, этой весной некоторые зарубежные бренды покинули российский рынок. Их уход открыл много возможностей для отечественных производителей. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил развивать и поддерживать местный масс-маркет.

- Наша задача – заполнить те ниши, которые освободились, и начать новый этап развития российской модной индустрии. У нас для этого есть все: свои талантливые дизайнеры, стилисты, портные и технологи, - отметил глава региона.