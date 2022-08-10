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Общество10 августа 2022 13:01

В Самарской области завершили ремонт одной из самых протяженных дорог

В регионе реализуется нацпроект
Алена ПРОВКИНА
Завершен ремонт дороги. Фото: правительство региона

Завершен ремонт дороги. Фото: правительство региона

В Кошкинском районе Самарской области специалисты завершили ремонт одного из самых протяженных дорожных объектов. В регионе реализуется национальный проект «Безопасные качественные дороги».

По данным правительства Самарской области, завершен ремонт автодороги «Кошки – Романовка – Ерандаево – Андреевка – граница с Татарстаном». В составе дороги также отремонтировали мост. Отмечают, что трасса начинается в районном центре села Кошки и идет через два административных центра села Большая Романовка и села Большое Ермаково.

Рабочие расширили дорожное полотно, укрепили обочину и откосы земляного полотна, а также обустроили съезды. На участке нанесли разметку и уложили асфальтное покрытие.