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Происшествия10 августа 2022 13:20

Самарские фермеры перевозили и убивали животных с опасным заболеванием

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Фермеры допустили распространение инфекции

Фермеры допустили распространение инфекции

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большеглушицком районе Самарской области фермеры, не смотря на наличие заболевания у животных, продолжили свою деятельность. Владельцы перевозили и убивали животных.

По данным следствия, сотрудники организации выращивали кормовые культуры и разводили крупный рогатый скот. Зная о заболевании животных, они нарушили ветеринарные правила и не прекратили убой и перемещение животных. Из-за этого распространили бруцеллез на территории района, об этом сообщили в СУ Ск России по Самарской области.

На территории района ввели карантин, чтобы предотвратить распространение очага инфекции. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.