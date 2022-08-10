Самарские фермеры перевозили и убивали животных с опасным заболеванием

Фермеры допустили распространение инфекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большеглушицком районе Самарской области фермеры, не смотря на наличие заболевания у животных, продолжили свою деятельность. Владельцы перевозили и убивали животных.

По данным следствия, сотрудники организации выращивали кормовые культуры и разводили крупный рогатый скот. Зная о заболевании животных, они нарушили ветеринарные правила и не прекратили убой и перемещение животных. Из-за этого распространили бруцеллез на территории района, об этом сообщили в СУ Ск России по Самарской области.

На территории района ввели карантин, чтобы предотвратить распространение очага инфекции. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело.