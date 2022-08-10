В Тольятти автобус разнес бетонный столб, пострадал водитель

Автобус разнес нижнюю часть столба на мелкие кусочки / Фото: Андрей Дербенев

Днем в среду, 10 августа 2022 года, на Южном шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Неподалеку от АВТОВАЗа автобус вылетел с дороги на газон и протаранил бетонный столб. От удара нижнюю часть опоры разнесло на мелкие кусочки, а верхняя половина рухнула вниз.

- Пострадал водитель автобуса. Он получил черепно-мозговую травму, перелом ноги и ребер. Ему оказали первую медицинскую помощь, а затем госпитализировали в больницу, - сообщил глава Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

Что стало причиной аварии, пока не ясно. Это предстоит установить сотрудникам полиции. Проводится проверка.