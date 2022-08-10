Черный столб дыма переполошил самарцев / Фото: samara.dtp.official

Днем в среду, 10 августа 2022 года, в Промышленном районе Самары произошел пожар. Огонь охватил здание на улице Солнечной, 26б. По этому адресу располагаются гаражный кооператив, автомойка и автосервис. Очевидцы поделились в соцсетях фото и видео.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 16:12. Горела кровля административного здания. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 9 человек и три единицы техники. Они локализовали возгорание в 16:24, а полностью потушили пламя в 16:26. В результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Причина пожара пока не установлена.