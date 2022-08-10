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Общество10 августа 2022 14:00

В следующем туристическом сезоне запустят приложение по достопримечательностям Самарской области

Регион привлекает все больше туристов
Алена ПРОВКИНА
Самарцы смогут воспользоваться удобным мобильным приложением

Самарцы смогут воспользоваться удобным мобильным приложением

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области планируют запустить новое приложение по достопримечательностям. В регионе новая функция для мобильных появится в следующем сезоне.

По данным ЦУР Самарской области, с помощью приложения жители и гости региона смогут спланировать свой маршрут и узнать об интересных локациях губернии. Министр туризма по региону Артур Абдрашитов отметил, что все больше людей хотят посетить волжские достопримечательности.

На данный момент в туристической отрасли региона работают более 16 тысяч сотрудников. С каждым годом появляются новые объекты туризма. На сегодняшний день их 468. Чтобы узнать о всех достопримечательностях, жители могут зайти на туристический портал.