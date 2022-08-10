В следующем туристическом сезоне запустят приложение по достопримечательностям Самарской области

Самарцы смогут воспользоваться удобным мобильным приложением Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области планируют запустить новое приложение по достопримечательностям. В регионе новая функция для мобильных появится в следующем сезоне.

По данным ЦУР Самарской области, с помощью приложения жители и гости региона смогут спланировать свой маршрут и узнать об интересных локациях губернии. Министр туризма по региону Артур Абдрашитов отметил, что все больше людей хотят посетить волжские достопримечательности.

На данный момент в туристической отрасли региона работают более 16 тысяч сотрудников. С каждым годом появляются новые объекты туризма. На сегодняшний день их 468. Чтобы узнать о всех достопримечательностях, жители могут зайти на туристический портал.