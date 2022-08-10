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Общество10 августа 2022 14:25

В Самарской области коронавирус обнаружили еще у 359 человек

Появились данные оперштаба
Алена ПРОВКИНА
Появились данные о количестве зараженных

Появились данные о количестве зараженных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителям рассказали, сколько человек заразилось коронавирусной инфекцией. Число заболевших увеличилось.

По данным оперативного штаба за последние сутки, коронавирусом заразились еще 359 человек. Отмечают, что в Самаре инфекцию обнаружили у 96 человек, в Тольятти – у 65, в городе Кинель – 29 заболевших, в Волжском районе - 27 новых пациентов, в Сызрани - 12.

Также сообщают, что у 300 человек выявили внебольничную пневмонию и ОРВИ. На данный момент, Самарская область находится на 7-м место в России по числу заболевших.