В Самарской области коронавирус обнаружили еще у 359 человек

Появились данные о количестве зараженных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жителям рассказали, сколько человек заразилось коронавирусной инфекцией. Число заболевших увеличилось.

По данным оперативного штаба за последние сутки, коронавирусом заразились еще 359 человек. Отмечают, что в Самаре инфекцию обнаружили у 96 человек, в Тольятти – у 65, в городе Кинель – 29 заболевших, в Волжском районе - 27 новых пациентов, в Сызрани - 12.

Также сообщают, что у 300 человек выявили внебольничную пневмонию и ОРВИ. На данный момент, Самарская область находится на 7-м место в России по числу заболевших.