В Самаре пожарные спасли из огня 10 человек на улице Ташкентской

Специалисты спасли людей из огня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре зафиксировали сильный пожар в многоквартирном доме. Жильцов экстренно эвакуировали.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание зафиксировали днем 10 августа 2022 года. Пожарные спасли из огня 10 человек. К счастью, погибших нет. Также специалисты сообщают, что пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Ташкентской,153 в Кировском районе. Пострадали 3 человека, их госпитализировали в медучреждение.

В целях безопасности, специалисты эвакуировали 40 человек. Для тушения пожара привлекли 37 сотрудников и 10 единиц техники.