Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 августа 2022 15:47

В Самаре экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус»

О причинах пока неизвестно
Алена ПРОВКИНА
Горожан попросили покинуть помещение. Фото: "Подслушано Самара"

Горожан попросили покинуть помещение. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами экстренной эвакуации из торгового центра. Некоторые жители по какой-то причине сняли обувь.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пользователи отмечают, что через некоторое время посетители вновь запустили в торговый центр «Парк Хаус». О причинах эвакуации не сообщается.

- Постоянно эвакуируют, - поделились недовольством комментаторы под фотографией.

Напомним, что в регионе участились случаи пожаров в зданиях. Днем в среду, 10 августа 2022 года, пожарные спасли 10 человек из огня на улице Ташкентской. Трех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.