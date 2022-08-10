В Самаре экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Парк Хаус»

Горожан попросили покинуть помещение. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре очевидцы поделились кадрами экстренной эвакуации из торгового центра. Некоторые жители по какой-то причине сняли обувь.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Пользователи отмечают, что через некоторое время посетители вновь запустили в торговый центр «Парк Хаус». О причинах эвакуации не сообщается.

- Постоянно эвакуируют, - поделились недовольством комментаторы под фотографией.

Напомним, что в регионе участились случаи пожаров в зданиях. Днем в среду, 10 августа 2022 года, пожарные спасли 10 человек из огня на улице Ташкентской. Трех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение.