Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 16:18

В Самарской области ликвидировали огромную незаконную свалку

Жители жаловались на груду мусора
Алена ПРОВКИНА
В селе избавились от свалки. Фото: прокуратура региона

В селе избавились от свалки. Фото: прокуратура региона

В Самарской области правоохранители провели мониторинг социальных сетей. В селе Тимашево обнаружили огромную свалку мусора.

По данным прокуратуры Самарской области, после мониторинга была организована проверка администрации сельского поселения. Жалобы жителей не дошли до ведомства, но многие поделились фотографией свалки в социальных сетях. После требования прокурора, свалку незамедлительно ликвидировали.

После надзорных мероприятий должностные лица, отвечающие за уборку, получат оценку своей деятельности. Незаконный склад мусора больше не потревожит сельчан.