В Самарской области ликвидировали огромную незаконную свалку

В селе избавились от свалки. Фото: прокуратура региона

В Самарской области правоохранители провели мониторинг социальных сетей. В селе Тимашево обнаружили огромную свалку мусора.

По данным прокуратуры Самарской области, после мониторинга была организована проверка администрации сельского поселения. Жалобы жителей не дошли до ведомства, но многие поделились фотографией свалки в социальных сетях. После требования прокурора, свалку незамедлительно ликвидировали.

После надзорных мероприятий должностные лица, отвечающие за уборку, получат оценку своей деятельности. Незаконный склад мусора больше не потревожит сельчан.