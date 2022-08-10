В Самаре директора МП «ТТУ» привлекли к ответственности из-за долга в 250 тысяч рублей

Директору назначили штраф Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре директор муниципального предприятия привлечен к ответственности. «ТТУ» задолжало компании по производству подшипников 250 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Самарской области, между «Трамвайно-троллейбусным управлением» и ООО «Уральский подшипник» был заключен договор еще в прошлом году. Компания поставляла подшипниковую продукцию. Муниципальное предприятие нарушило договор и не выплатило крупную сумму. В отношении директора «ТТУ» возбуждено административное дело.

Виновному лицу назначили штраф в 30 тысяч рублей. Права предпринимателей восстановлены. Задолженность погасили.