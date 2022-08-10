Полицейские рассказали подробности ДТП на Южном шоссе в Тольятти

Водитель въехал в столб. Фото:Андрей Дербенев

В городе Тольятти Самарской области водитель автобуса врезался в бетонный столб. Информация о происшествии появилась днем 10 августа 2022 года.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 58-летний водитель днем, в 15:30, управлял автобусом «MAZ». Отмечают, что общественный транспорт был без пассажиров. Мужчина ехал по Южному шоссе со стороны улицы Заставной. Автолюбитель нарушил правила движения и наехал на бордюрный камень, после чего транспорт врезался в бетонный столб.

По предварительной информации, водителю стало плохо во время движения. Мужчина получил травмы в результате падения после выхода из автобуса. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.