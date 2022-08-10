Делом о падении бетонного столба на ребенка в Самаре заинтересовался председатель СК России

Делом заинтересовался Александр Бастрыкин Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре не так давно стало известно о падении тяжелого бетонного ограждения на ребенка. Все произошло на набережной реки Волга.

Ранее делом заинтересовалась прокуратура региона. Отмечают, что несовершеннолетний получил травму – перелом ноги. Мальчику наложили гипс. Происшествием заинтересовался председатель СК России Бастрыкин Александр Иванович. Он дал поручение руководителю следственного управления по самарскому региону предоставить доклад об обстоятельствах получения травм.

Напомним, что появилось видео с места происшествия. ЧП попало на камеру видеонаблюдения.