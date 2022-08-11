Под Самарой мужчина попал под уголовное дело за хранение взрывчатых веществ

Порох мужчина хранил у себя в сарае. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Приволжском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного 45-летнего жителя. Мужчину подозревают в незаконном хранении взрывчатых веществ, сообщает ГУ МВД по региону.

Ранее правоохранителям поступили сведения о том, что житель района может незаконно хранить у себя порох. Приехавшие на место оперативники осмотрели его дом и придомовую территорию. В сарае они обнаружили черное сыпучее вещество. Экспертиза показала, что перед ними – бездымный порох промышленного изготовления. Общий вес вещества составил порядка 79 грамм. При этом выяснилось, что у хозяина дома нет охотничьего оружия.

– Мужчина рассказал, что порох он обнаружил в сарае, через несколько лет после покупки частного дома. О том, что для хранения пороха нужны соответствующие разрешительные документы он знал, однако решил оставить его для собственных нужд. Данная версия тщательно проверяется сотрудниками полиции, - информируют в областном ГУ МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Ему грозит до восьми лет заключения. В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.