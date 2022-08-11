В Самаре в День физкультурника 13 августа 2022 года перекроют сразу три улицы

Ознакомиться с временной организацией движения можно на схемах.

В субботу, 13 августа 2022 года, в Самаре состоится спортивное мероприятие, посвященное Дню физкультурника. В связи с этим власти решили перекрыть несколько дорог. Информацию сообщили в мэрии.

С 18:00 13 августа до 1:00 14 августа в городе будет ограничено движение транспорта на следующих участках: по ул. Максима Горького (от ул. Венцека до ул. Вилоновской), по ул. Вилоновской (от ул. Максима Горького до Волжского проспекта) и по Волжскому проспекту (от ул. Вилоновской до Маяковского).

С 10:00 13 августа до 1:00 14 августа на этих участках также запретят стоянку и остановку транспорта.

Власти отмечают, что в этот период изменится движение общественного транспорта. Изменения коснутся маршрутов №61, 207, 247, 261. Ознакомиться с временной организацией движения можно на схемах.

Схема: администрация Самары

Схема: администрация Самары