Победа в форуме «iВолга» сделала доступным теннис для детей с ограниченными возможностями

Фото: Лилия Файзуллова/vk.com/forumivolga

Участники X молодежного форума «iВолга», который проходил в Самаре, разъехались по своим областям, увезя знания, положительные эмоции и новые знакомства. Некоторые из них уехали с победой. Среди счастливчиков оказался Радик Нафиков из Башкортостана с проектом Спортивный клуб активной реабилитации «Теннис на колясках».

И это неслучайно, так как главная цель форума - поддержать молодых инициативных людей, которые искренне стремятся внести свой вклад в развитие страны.

- Помимо возможностей, которые дает «iВолга» по самореализации, по образованию, по реализации общественных проектов, фестиваль вносит конкретный вклад в экономику, в промышленность, в науку нашей страны, – уверен Дмитрий Азаров.

Свой вклад в развитие паралимпийского вида спорта в городе Нефтекамск республики Башкортостан решил внести и Радик Нафиков. Он представил проект, который дает возможность играть в большой теннис детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

- Идея возникла, когда мы с нашим «Инклюзивным театром» ездили в Омск, на КВН. Я сам занимался в Уфе теннисом и захотел дать такую же возможность другим, - говорит автор победившего проекта.

Благодаря выигранному гранту, занятия должны начаться уже в сентябре и будут проходить по август 2023 года. Дети будут заниматься на специализированных спортивных колясках. Они более легкие и маневренные. Их купят на выигранные деньги. Правила будут такими же как и в обычном теннисе, единственное исключение - мячу разрешено делать два отскока от корта.

Проект для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Развитие паралимпийского вида спорта в городе Нефтекамск, Республики Башкортостан. Основная цель:

Создание условий для проведения физкультурно – оздоровительной работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата путем организации спортивного адаптивного клуба «Теннис на колясках» в период с сентября 2022 года по август 2023 года