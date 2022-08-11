В Тольятти мужчина продавал мигрантам прописку в своей квартире

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела из-за своего необычного заработка. Мужчина фиктивно прописывал в своей квартире мигрантов и брал за это деньги. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

По данным полиции, в апреле текущего года 44-летний тольяттинец сделал фиктивную регистрацию десяти иностранным гражданам. Всех мигрантов он прописал в своей квартире в Центральном районе. Однако предоставлять им жилье мужчина не собирался.

– Задержанный признал вину в содеянном в полном объеме и пояснил, что получил за свои «услуги» денежное вознаграждение свыше 2 тысяч рублей, - информируют в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, официально не работает. В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ». В данный момент он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.