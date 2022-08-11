Выставка деловых подарков пройдет в Самаре 25 августа 2022 года

Эксперты расскажут, какие подарки лучше дарить клиентам и партнерам

В четверг, 25 августа 2022 года, в Самаре пройдут выставка и мастер-класс по теме «Деловые подарки в коммуникациях». Местом проведения мероприятия, организатором которого выступает компания «Акцент реклама», станет Green Line Hotel.

На выставке будут представлены более тысячи образцов подарочной продукции, а также экспозиции, посвященные деловым подаркам на Новый год и брендированной продукции для корпоративных мероприятий.

Свои образцы на выставке покажут более 30 поставщиков, в том числе: Проект 111, Happy Gifts, Oasis catalog, Xindao, Viva gifts. Гости мероприятия смогут потрогать их руками, сравнить качество и цены.

Деловая программа:

Авторский мастер-класс Константина Панина «Деловые подарки в коммуникациях». Кроме того, представители Проекта 111 расскажут, как бренды проникают в личную жизнь человека и зачем они это делают, Happy Gifts – как сделать клиентов счастливыми с помощью подарков. Представители Oasis catalog расскажут, как партнеры воспринимают подарки, и поделятся трендами развития рынка деловых подарков.

Чтобы принять участие в выставке, необходимо зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке.