Жители Самары теперь могут купить билет на поезд с помощью СБП

Безналичная оплата по СБП доступна в билетных кассах № 1-4 / Фото: КбшЖД

На вокзале в Самаре запустили новый способ безналичной оплаты. Теперь пассажиры могут приобрести билет на поезд с помощью системы быстрых платежей. Это совместный проект ОАО «РЖД» и ВТБ.

– Пассажирам стали доступны безналичные платежи с использованием динамического QR-кода на экране терминала. Деньги поступают на счет перевозчика почти сразу после подтверждения платежа, – сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

На ж/д вокзале в Самаре оплатить поездку с помощью СБП можно в билетных кассах № 1, 2 , 3 и 4. Они отмечены специальным знаком. До конца 2022 года подобный способ оплаты станет доступен и онлайн – на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД.

Сейчас оплата по СБП возможна на 12 крупнейших вокзалах страны. Этот список в дальнейшем планируется расширить.