В Самаре появятся стеллажи для сбора книг для школ и библиотек Донбасса

Волонтеры "ЕР" будут забирать книги и передавать для формирования гуманитарных грузов

В Самарской области, как и в других регионах страны, появятся стеллажи для сбора книг. Их установят в рамках акции «Книги – Донбассу», которую с марта 2022 года проводят партия «Единая Россия» и Минпросвещения РФ.

В 63 регионе сейчас работают 50 пунктов сбора книг для школ и библиотек Донбасса. Ранее подобные точки действовали в местных отделениях партии «ЕР». В рамках акции самарцы передали уже более 700 томов для учреждений города Снежное в ДНР.

– Теперь детскую, учебную и художественную литературу можно принести в Самарскую публичную библиотеку и городскую библиотеку № 8. Специальные боксы и стеллажи установлены в колледже сервисных технологий и дизайна, а также в детском отделении ГБ-7, – рассказал координатор волонтерского центра партии «Единая Россия» в Самарской области Антон Родионов.

Кроме того, к акции намерены присоединиться ИД «Комсомольская правда» и несколько ТЦ Самары. В скором времени число площадок, куда желающие смогут принести книги, будет увеличено. Издания будут забирать волонтеры «ЕР».