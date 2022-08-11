Бизнес Самарской области при поддержке ЦПЭ экспортировал на 1,8 млрд рублей в 2022 году

Самарскую продукцию поставляют в 17 стран / Фото: vk.com/mineconom63

Центр поддержки экспорта Самарской области подвел итоги работы за первое полугодие 2022-го. За этот период получателями услуг стал 331 предприниматель, что на 50% больше планового показателя. Экспортные контракты с помощью ЦПЭ заключили 35 представителей малого и среднего бизнеса (план – 30).

– Общий объем поддержанного экспорта превысил 1,8 млрд рублей вместо 785 млн. Это почти в 2,3 раза больше планового показателя, – рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

ЦПЭ оказывает поддержку потенциальным и действующим экспортерам при выходе и работе на внешних рынках. Он предоставляет услуги бесплатно или на условиях софинансирования.

По итогам 2021 года экспорт товаров и услуг МСБ при содействии ЦПЭ составил 4,2 млрд рублей. Предприниматели поставляли за рубеж от продуктов питания до промтоваров. Сейчас самарскую продукцию экспортируют в 17 стран, в том числе ближнего и дальнего зарубежья. Особым спросом пользуются зерновые и другие продукты растениеводства.