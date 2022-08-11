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Общество11 августа 2022 8:39

Транспортные карты в виде наклеек выпустили в Самаре

Новинку можно прикрепить на телефон или портмоне
Анастасия ФИЛАТОВА
Новая транспортная карта компактнее брелка / Фото: ОТК

Новая транспортная карта компактнее брелка / Фото: ОТК

В Самаре выпустили новые транспортные карты. Они сделаны в виде наклеек, которые можно прикрепить к задней крышке телефона или портмоне. Об этом сообщает единый оператор «Объединенная транспортная карта».

- Новинка компактнее, чем брелок. Она не отличается по функционалу от обычной транспортной карты. Наклейки представлены в трех видах: единая транспортная карта, школьная и студенческая, - говорится в сообщении ОТК.

Приобрести новый вид карты можно за 160 рублей. Тираж ограничен. Планируется, что эксклюзивная серия разойдется за неделю. В понедельник, 15 августа 2022 года, наклейку можно будет купить в офисах продаж, их адреса можно найти на сайте s-otk.ru.