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Происшествия11 августа 2022 8:44

Пенсионера на «Гранте» госпитализировали после ДТП с «Патриотом» в Самаре

Авария произошла на парковке ТЦ «Метро»
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал 73-летний пенсионер. Мужчину доставили в больницу после того, как его «Гранта» столкнулась с «Патриотом». Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Авария произошла 10 августа в 10:30 на парковке ТЦ «Метро» в Кировском районе Самары. Водитель «Лада Гранта» выезжал с прилегающей территории торгового центра на красный сигнал светофора и въехал в «УАЗ Патриот», за рулем которого находился 59-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Гранты» пострадал. 73-летнего мужчину доставили в больницу.