Самарцам рассказали, где купить все и сразу к школе

В "Читай-городе" можно приобрести учебники, канцтовары и рюкзаки

Приближается новый учебный год, и родители вместе со своими детьми активно занялись закупкой всего необходимого к школе. Приобрести все и сразу, на любой вкус можно в специализированных магазинах, к примеру, в «Читай-городе».

В торговой точке представлены не только учебники и рабочие пособия, но еще различные канцтовары и рюкзаки. Также там можно найти книги, которые помогут школьникам узнать что-то новое и подготовиться к экзаменам.

Найдут для себя много интересного и родители. В магазине есть книги, которые позволят больше узнать о психологии школьника и лучше его понимать. Среди них: «Как говорить с детьми, чтобы они учились» (А. Фабер и Э. Мазлиш), «Вертикальный прогресс: Как сделать так, чтобы дети полюбили школу» (Д. Чернышев) и «Учеба. Учиться всегда пригодится?» (Д. Зицер).

Кроме того, в «Читай-городе можно прибрести презенты к 1 сентября – «Личную карту читай-агента» для детей или подарочную карту для учителя.