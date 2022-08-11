В Самарской области в начале сентября пройдет фестиваль национальных свадеб

Церемония проходит с учетом национальных традиций. Фото: правительство Самарской области

В Самарской области с 1 по 10 сентября 2022 года пройдет фестиваль национальных свадеб.

— Свадебные традиции и обычаи народов России такие же яркие, как краски осени. В эти дни зарегистрируют брак 1120 пар новобрачных, — рассказали в правительстве Самарской области.

ЗАГС Самарской области и ГБУ СО «ЗАГС-РЕГИОН» каждый год в сентябре организуют фестиваль национальных свадеб. Проводятся тематические торжественные государственные регистрации заключения брака и поздравления с юбилеями супружеской жизни, включающие этнокультурные свадебные традиции. 2022 год посвящен культурному наследию народов России, и фестиваль как никогда в тему.

В 2021 году финальные фестивальные мероприятия прошли в начальных числах сентября во дворце бракосочетания Самары, дворце бракосочетания Тольятти, отделе ЗАГС Самарского района и Октябрьского управления. Участие приняли 46 пар молодоженов.