Две «Гранты» столкнулись в Красноглинском районе Самары 10 августа 2022 года

Днем в среду, 10 августа, на территории Самары произошло ДТП с участием двух отечественных автомобилей. Машины столкнулись на улице Крайняя около 12:30, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 29-летняя женщина ехала на «Лада Гранта» в сторону Волжского шоссе. Напротив дома №26 по улице Крайняя она не уступила дорогу и въехала в другую «Гранту», за рулем который был 36-летний водитель.

— Оба водителя доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение, – добавили в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что женщина на «Гранте» за последний год 23 раза привлекалась административной ответственности за нарушения ПДД. В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.