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Здоровье11 августа 2022 9:42

В Самарской области повторную вакцинацию от коронавируса прошли больше 537 тысяч жителей

Записаться на ревакцинацию можно дистанционно
Ирина СИНЕГУБОВА
Ревакцинироваться особенно важно людям из группы риска. Фото: Светлана Маковеева

Ревакцинироваться особенно важно людям из группы риска. Фото: Светлана Маковеева

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли больше 537 тысяч жителей Самарской области.

— Сейчас на фоне подъема заболеваемости важно укрепить иммунитет и вовремя пройти ревакцинацию, — рассказали в правительстве Самарской области.

Специалисты напоминают, иммунная защита действует в течение шести месяцев, поэтому из раза в раз важно ревакцинироваться. Особенно это касается людей, находящихся в группах риска. К ним относятся люди старше 60 лет, а также те, у кого есть заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другие хронические болезни.

Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ее можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», который идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно на портале Госуслуг, по горячей линии «122», а также телефонам поликлиник.