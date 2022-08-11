В Самарской области повторную вакцинацию от коронавируса прошли больше 537 тысяч жителей

Ревакцинироваться особенно важно людям из группы риска. Фото: Светлана Маковеева
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Повторную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли больше 537 тысяч жителей Самарской области.
— Сейчас на фоне подъема заболеваемости важно укрепить иммунитет и вовремя пройти ревакцинацию, — рассказали в правительстве Самарской области.
Специалисты напоминают, иммунная защита действует в течение шести месяцев, поэтому из раза в раз важно ревакцинироваться. Особенно это касается людей, находящихся в группах риска. К ним относятся люди старше 60 лет, а также те, у кого есть заболевания дыхательных путей, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и другие хронические болезни.
Для повторной вакцинации от новой коронавирусной инфекции можно использовать любую из отечественных вакцин. Ее можно пройти и первым компонентом вакцины «Спутник V», который идентичен вакцине «Спутник Лайт». Записаться на прививку можно на портале Госуслуг, по горячей линии «122», а также телефонам поликлиник.