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Общество11 августа 2022 10:07

Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Увидеть выпуск со свадебной церемонией можно уже вечером 11 августа
Ирина СИНЕГУБОВА
Победит невеста, набравшая наибольшее количество баллов за проведение свадьбы. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Победит невеста, набравшая наибольшее количество баллов за проведение свадьбы. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» пара из Самары приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором идет борьба за звание лучшей свадьбы и денежный приз.

— Мария и Роман вместе уже семь лет, они подготовили свадьбу в европейском стиле с бюджетом в 230 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». Фишкой торжественной церемонии молодоженов станет венчание. Удастся ли влюбленным из Самары обогнать конкурентов и победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 11 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Согласно правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают церемонии конкуренток по разным критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. В финале выпуска происходит голосование участниц за лучшее проведение свадьбы. Побеждает та невеста, чье торжество набирает наибольшее количество баллов.