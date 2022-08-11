Пара из Самары сыграет свадьбу на проекте телеканала «Пятница!»

Победит невеста, набравшая наибольшее количество баллов за проведение свадьбы. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

На телеканале «Пятница!» пара из Самары приняла участие в реалити-шоу «Четыре свадьбы», в котором идет борьба за звание лучшей свадьбы и денежный приз.

— Мария и Роман вместе уже семь лет, они подготовили свадьбу в европейском стиле с бюджетом в 230 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». Фишкой торжественной церемонии молодоженов станет венчание. Удастся ли влюбленным из Самары обогнать конкурентов и победить в реалити-шоу «Четыре свадьбы», можно увидеть уже сегодня, 11 августа в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Согласно правилам шоу, в каждом выпуске четыре невесты приходят на свадьбы друг к другу и оценивают церемонии конкуренток по разным критериям: свадебное платье, банкетное меню, оформление зала. В финале выпуска происходит голосование участниц за лучшее проведение свадьбы. Побеждает та невеста, чье торжество набирает наибольшее количество баллов.