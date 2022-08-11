МегаФон обеспечил связью все главные туристические локации Байкала

В самых популярных местах отдыха – на западном берегу озера в Иркутской области и на восточном побережье со стороны Республики Бурятия —скорость мобильного интернета увеличена вдвое.

Связисты установили новые базовые станции и модернизировали действующие — это позволило расширить сеть на Байкале в 1,5 раза и обеспечить двукратное увеличение скорости мобильногоинтернета.Ранее в началетуристическогосезона МегаФон в четыре раза увеличил емкость транспортного канала связи, чтобыподготовить инфраструктуру к пиковым нагрузкам.

Основные работы были проведены впопулярных местах крупнейшего острова Ольхони по пути на его переправу, а также на побережьеМалого моря, в Прибайкальском национальном парке, Баргузинском государственном природном биосферномзаповеднике.Высокоскоростной мобильный интернет впервые появился и в труднодоступных точках побережья — например, МегаФон стал единственным оператором связина курорте с горячими источниками Хакусыв северной части озера.

По данным МегаФона, за последние два года туристический потокна Байкал увеличился в 2,5 раза, а мобильный трафик российских путешественников вырос практически в 4 раза. Наибольшей популярностью отдыхпользуется у москвичей: они лидируют и по числу визитов, и по объему передачи данных (на них приходится 23% от общего трафика). В топе регионов, жители которых чаще всего приезжают к самому глубокому озеру планеты,Красноярский край, Санкт Петербург, Забайкалье, Новосибирская область, Якутия и Кузбасс.

В этом сезоне на Байкале отдохнуло почти в 3 раза больше самарцев, чем двумя годами ранее. Также в 6 раз вырос и мобильный трафик путешественников из региона. Среднестатистический житель Самарскойобласти использует более 700 МБ за поездку — этого достаточно, чтобы выложить 270 фотографий с видами озера в соцсетях.

«Отдых на Байкале ежегодно входит в топ российских направлений, а новые возможности для экологического, оздоровительного и событийного туризма только усиливают интерес к региону. Одновременно с этим заметно растет и мобильный трафик наших абонентов в главных точках притяжения туристов на побережье. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети МегаФона туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха на Байкале», — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

Важное значение развитие технологий связи имеет и для местных жителей.Вокруг озера расположено более 80 малых населенных пунктов, где проживают около 100 тысяч человек. Жители небольших поселений теперь также могут пользоваться современными онлайн-сервисами, в том числе для развития частной туристической деятельности.