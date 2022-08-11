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Общество11 августа 2022 10:39

В Самарской области пройдут дорожные рейды 11 и 12 августа

Инспекторы проверят законность тонировок
Алена ПРОВКИНА
В регионе пройдут рейды

В регионе пройдут рейды

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют провести рейдовые мероприятия 11 и 12 августа 2022 года. Инспекторы проверят законность тонировок.

По данным ГИБДД Самарской области, рейдовые мероприятия направлены на выявление нарушителей. Отмечают, что плотность нарядов ДПС увеличится, также задействуют руководящий состав. Автолюбителям следует быть внимательнее на дорогах.

Напомним, что в период предвыходных и выходных дней правоохранители усиливают контроль на дорогах. Особое внимание уделяют водителям, севшим за руль в состоянии алкогольного опьянения.