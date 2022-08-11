В Самаре готовность к отопительному сезону достигла 80 процентов

Идут работы по улице Ташкентской и Аминева. Фото: администрация Самары

Сегодня, 11 августа, в Самаре прошел выездной штаб по подготовке к зиме. Готовность города к будущему отопительному сезону составляет 80 процентов.

— В этом году пройдут работы на 20 участках тепловых сетей: с увеличением финансирования первоначальный список увеличили почти вдвое, — рассказали в администрации Самары.

Сейчас активно ведется модернизация теплосетей по улице Ташкентской, там полностью собрали монтажную схему, идут работы по гидроизоляции. К 20-24 августа планируется закончить обратную засыпку траншеи и начать восстанавливать покрытие проезжей части.

Ведутся работы и на улице Аминева, рядом со школой №102. Сейчас ремонт происходит прямо на территории школы, планируется, что она будет готова к 25 августа. Так как эта теплотрасса пересекает саму улицу Аминева, специалисты планируют ввести ограничение движения транспорта.

В ходе подготовки к отопительному сезону помимо модернизации теплотрасс проверяются оборудование многоквартирных домов, сети холодного водоснабжения и котельни.