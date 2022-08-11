Троих парней на сломанном катере спасли в Тольятти 10 августа 2022 года

Спасатели благополучно доставили парней до берега / Фото: ПСС Самарской области

Вечером в среду, 10 августа 2022 года, на Волге в Тольятти произошло ЧП. Там понадобилась помощь трем молодым людям, которые оказались посреди реки на сломанном катере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, вызов поступил примерно в 22:20. Как выяснилось, отдыхающие попали в беду напротив шестого квартала. Они находились в 600 метрах от берега, когда у их катера отказал мотор. Самостоятельно добраться до суши молодые люди не смогли и обратились за помощью к спасателям.

Операция по эвакуации двух 24-летних и одного 27-летнего парней заняла около часа. Спасатели благополучно доставили их на берег. Насколько известно, в результате происшествия никто не пострадал.

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