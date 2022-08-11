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Происшествия11 августа 2022 10:58

В Самарской области водитель, сбивший человека, выплатит 120 тысяч рублей

С мужчины взыскали моральную компенсацию
Алена ПРОВКИНА
Мужчина долго не выплачивал долг

Мужчина долго не выплачивал долг

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водитель сбил пешехода. Пострадавший переходил дорогу по «зебре».

По данным пресс-службы УФССП России по региону, автолюбитель совершил наезд на мужчину. Оказалось, автолюбитель не уступил дорогу пострадавшему. Последний обратился в суд с иском о возмещении морального вреда. Правоохранители удовлетворили требования самарца.

Водителя приговорили к полутора годам ограничения свободы. Также суд обязал мужчину выплатить пострадавшему компенсацию в размере 120 тысяч рублей. Должник вовремя не выплатил указанную сумму. Только после принудительных мер мужчина оплатил долг.