В Самарской области вывели новый сорт картофеля «Джулия»

Срок созревания до уборки картофеля составляет 75-85 дней. Фото: правительство Самарской области

Самарские селекционеры вывели новый сорт картофеля под названием «Джулия». Презентация прошла на Дне поля в Похвистневском районе на базе агропредприятия «Агростар».

— Сорт «Джулия» уже прошел двухлетние государственные испытания, теперь его оценят жители региона, — сообщили в правительстве Самарской области.

В этом году около 30 тонн нового картофеля планируется предложить картофелеводам. Сейчас в разработке находится еще один сорт под названием «Альва». Работа ведется в целях замены импортной продукции региональной.

В этом году в Самарской области картофелем засеяно 129 тысяч гектаров. На полях региона культивируют такие российские сорта, как «Гулливер», «Гранд» и «Фиолетовый».

«Джулия» относится к ранней группе спелости, срок созревания до уборки составляет 75-85 дней. Исследования показали высокую устойчивость нового картофеля к бактериальным и вирусным болезням. Урожайность при соблюдении технологии выращивания – от 50 до 60 тонн с гектара.