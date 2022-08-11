Цифровая фотовыставка «Шостакович Опера Балет» заработает в Самаре 12 августа 2022 года

Автор работ - театральный фотограф Александр Крылов

В пятницу, 12 августа 2022 года, в Самаре заработает цифровая фотовыставка «Шостакович Опера Балет в фотографиях», посвященная открытию 92 театрального сезона. Ее можно будет посмотреть на экранах на площади Славы.

Самарцы увидят более 200 снимков спектаклей, которые сделал театральный фотограф Александр Крылов. Среди них: оперы, балеты, оперетты и детские постановки, которые идут в репертуаре САТОБа им. Шостаковича. Фотовыставка, которая проводится при поддержке регионального правительства, будет работать до 12 октября 2022 года.

Напомним, до открытия театрального сезона осталось меньше месяца. Билеты на сентябрь можно приобрести уже сейчас. В частности, открыта продажа на мероприятия международного фестиваля искусств «Шостакович. ХХ век». В рамках него в Самаре и Тольятти пройдут спектакли и концерты с участием Сергея Маковецкого, Дмитрия Синьковского, Алексея Гориболя. Также театр готовит премьеру оперетты Дмитрия Шостаковича «Москва, Черемушки».