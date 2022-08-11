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Общество11 августа 2022 11:28

В Самаре каждый восьмой житель считает, что неправильно выбрал профессию

По их мнению, это главная карьерная ошибка
Алена ПРОВКИНА
Многие жители жалеют, что не пошли учиться

Многие жители жалеют, что не пошли учиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, о чем переживают в своей карьере. Многие считают, что неправильно выбрали профессию.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый восьмой самарец считает, что его главная ошибка в карьере – это выбор неправильной профессии. Специалисты составили рейтинг самых популярных ответов, в число которых также попало увольнение с хорошего места и выбор не той специальности для обучения.

Также отмечают, что у 7% горожан неоконченное образование и нежелание учиться пагубно сказалось на дальнейшей работе. 5% респондентов считают, что «засиделись» на месте и работают на бесперспективном месте.