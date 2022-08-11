В Самаре каждый восьмой житель считает, что неправильно выбрал профессию

Многие жители жалеют, что не пошли учиться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, о чем переживают в своей карьере. Многие считают, что неправильно выбрали профессию.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, каждый восьмой самарец считает, что его главная ошибка в карьере – это выбор неправильной профессии. Специалисты составили рейтинг самых популярных ответов, в число которых также попало увольнение с хорошего места и выбор не той специальности для обучения.

Также отмечают, что у 7% горожан неоконченное образование и нежелание учиться пагубно сказалось на дальнейшей работе. 5% респондентов считают, что «засиделись» на месте и работают на бесперспективном месте.