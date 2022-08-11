В Тольятти идет строительство школы на 1600 мест

Половина оборудования уже закуплена и находится на складе. Фото: губдума Самарской области

В Автозаводском районе Тольятти идет строительство школы на 1600 мест. На данный момент, готовность школы составляет около 50%.

— Каждый день работают 400 человек, завершить строительство школы, которая станет самой крупной в регионе, планируется до конца 2022 года, — рассказали в губдуме Самарской области.

В здание будет шесть корпусов, четыре спортивных зала, футбольное и баскетбольное поля, бассейн. Также в школе установят два лифта и три подъёмника, один из которых в бассейне. Актовый зал рассчитан на 1200 человек.

Классы будут оборудованы современной техникой. По словам властей, половина оборудования уже закуплена и находится на складе. В этом году всего будут отремонтированы 22 общеобразовательные учреждения в Самарской области.

В Тольятти идет и капитальный ремонт школ, на данных момент в четырех. Почти все работы завершены в школе №59. Там провели ремонт межпанельных наружных швов, примыканий кровли, заменили оконные блоки, напольное покрытие, дверные блоки.