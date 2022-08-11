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Общество11 августа 2022 11:55

В Самаре пилоту может грозить штраф за полет на вертолете без разрешения

Мужчина направился из Лопатино в сторону Ульяновской области, однако соответствующих документов у него не было
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении пилота возбуждено административное дело. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

В отношении пилота возбуждено административное дело. Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Куйбышевская транспортная прокуратура подвергла проверке деятельность ООО Авиакомпания «Баркол». Частную авиакомпанию проверяли на предмет соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Причиной для таких мер послужил недавний полет, который был совершен без соответствующего разрешения.

Как сообщает пресс-служба транспортной прокуратуры, в июле текущего года 54-летний пилот авиакомпании решил отправиться в полет на вертолете Robinson R-66. Он стартовал с посадочной площадки в селе Лопатино в сторону Ульяновской области. А позже выяснилось, что полет был выполнен с нарушениями.

– Авиакомпания не направляла план полета в органы организации воздушного движения. Следовательно, пилот находился в воздушном пространстве без разрешительных документов. Несоблюдение требований авиационных правил могло повлиять на безопасность воздушного транспорта в районе полета, - рассказали надзорном ведомстве.

Надзорный орган направил представление об устранении допущенных нарушений в адрес директора «Баркол». В отношении пилота возбудили административное дело по ч. 1 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства»). В данный момент материалы находятся на рассмотрении.