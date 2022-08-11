Самарские таможенники предотвратили незаконную поставку 80 тонн продуктов

Преступники хотели вывезти продукты. Фото: Самарская таможня

В Самарской области таможенники пресекли незаконный вывоз продовольственных товаров. Злоумышленники планировали пересечь границу с 80 тоннами продуктов.

По данным Самарской таможни, в ночь на 9 августа специалисты задержали 2 тягача, загруженных пшеницей по 20 тонн каждый. Также за три дня до этого таможенники пресекли вывоз 40 тонн картофеля. Преступники хотели перевести продукты в соседнюю страну. За три дня зафиксировали 7 подобных нарушений.

Злоумышленникам назначили штрафы. Возбуждено несколько административных дел.