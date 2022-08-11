В Самарской области с начала учебного года темы итогового сочинения будут формироваться по-новому

Такой подход помешает создавать шаблонные сочинения. Фото: администрация Самары

Начиная с 2022-2023 учебного года, темы итогового сочинения для выпускников школ будут формироваться по-новому. Такое решение приняли министерство просвещения России, Рособрнадзор и совет по вопросам проведения итогового сочинения.

— Открытые тематические направления на каждый год публиковать больше не будут. Вместо этого формируется закрытый банк тем итогового сочинения на основе тех, которые использовались в прошлые годы, — рассказали в министерстве образования и науки Самарской области.

Перед началом учебного года будут публиковаться названия разделов и подразделов банка тем итогового сочинения с комментариями к ним, а также образец комплекта тем итогового сочинения. Такой подход помешает создавать шаблонные сочинения и создаст условия для наибольшей самостоятельности написания.

Комментарии к разделам закрытого банка тем итогового сочинения и образец опубликуют 11 августа на сайте Федерального института педагогических измерений. Банк тем состоит из трех разделов: «Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека», «Семья, общество, Отечество в жизни человека» и «Природа и культура в жизни человека».

В 2022-2023 учебном году каждый комплект будет включать не пять как раньше, а шесть тем – по две из каждого раздела. Как и в прошлые годы, комплекты тем формируются отдельно для каждого часового пояса в режиме конфиденциальности и открываются за 15 минут до начала итогового сочинения.

Порядок и процедура проведения итогового сочинения, а также критерии оценивания в новом учебном году не меняются. Успешное написание итогового сочинения – допуск выпускников 11 классов к государственной итоговой аттестации. Оценивается сочинение по системе «зачет»/«незачет». Минимальный объем сочинения − от 250 слов, рекомендуемый – от 350. Ученики с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения могут написать итоговое изложение.