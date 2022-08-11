В Самаре продолжают работы по благоустройству двора на улице Мяги

Специалисты продолжают работы. Фото: городская администрация

В Самаре специалисты продолжают проводить работы по благоустройству на улице Мяги, 6. В областном центре реализуется губернаторский проект «Содействие».

По данным городской администрации, согласно дизайн-проекту, во дворе разместят новую площадку для занятий спортом, газон, спортивное ограждение, также рабочие оснастят территорию специализированным покрытием, защищающим от травм.

Сотрудники произведут монтаж оборудования: футбольных ворот, тренажеров, турников, скамьи-качелей и урн. Помимо этого, организуют дорожки для велосипедистов и спортсменов.