Проект «Великие люди России» приедет в Самару в августе 2022 года

Желающие еще могут успеть подать заявку и стать великим человеком страны / Фото: vk.com/the_great_events

В Самару приедет проект «Великие люди России». Эта премия, которую присуждают тем, кто достиг значительных успехов в различных отраслях.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, состоится preparty премии – концерт от артистов из Москвы. Мероприятие пройдет в 20:00 в ресторане «Магадан» (Московское шоссе, 4к4). В программе – Марк Орлов, Мишель Дар, Артур Бест, Александр Срипп, Наталья Березина, Алекс Анохин, Конг и Семен Якубов.

В понедельник, 15 августа, в гостинице «7 авеню» состоится церемония награждения. Желающие еще могут успеть подать заявку и стать «Великим человеком России» (подробнее по телефону 8(927)692-21-08).