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Общество11 августа 2022 12:59

В Самаре заменили скамейки на улице Ленинградской

Жители обратились к главе города
Алена ПРОВКИНА
Специалисты заменили скамейки. Фото: городская администрация

Специалисты заменили скамейки. Фото: городская администрация

В Самаре глава города Елена Лапушкина продолжает проводить выездные встречи на проблемных участках. Горожане предоставили ряд проблем в областном центре.

По данным городской администрации, специалисты зафиксировали нарушение и заменили скамейки на знаменитом «Самарском Арбате» - улице Ленинградской. Со временем скамейки пришли в негодное состояние, многие отмечали, что объекты нуждаются в модернизации. В течение трех недель рабочие провели замены и обновили порядка 90 скамеек.

Также рабочие изменили уровень бордюра и организовали укрепление крышек канализационных колодцев. Основной задачей проекта является – содействие активным жителям и председателям советов в решении вопросов МКД.