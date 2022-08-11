В Самару приедет автор бестселлеров «Женщины Лазаря» и «Сад» Марина Степнова

Встреча пройдет в рамках лингвистического фестиваля «Грамотные выходные». Фото: пресс-служба СОУНБ

В Самарской областной универсальной научной библиотеке 17 августа в 18.30 состоится творческая встреча с писательницей Мариной Степновой, автором романа «Женщины Лазаря», «Сад», а также текста «Тотального диктанта – 2022».

— Марина Степнова лауреат премий «Большая книга», финалист «Русского Букера», «Ясной Поляны» и «Национального бестселлера», а также победитель читательского голосования премии «Ясная Поляна» за роман «Сад», — рассказали в пресс-службе СОУНБ.

Также Марина Степнова — автор романов «Хирург», «Безбожный переулок» и сборника «Где-то под Гроссето», была сценаристом сериалов «Линия Марты», «У вас будет ребенок», «Однолюбы».

На встрече писательница расскажет о своих книгах, как создавался текст диктанта и ответит на вопросы гостей. В конце мероприятия пройдет автограф-сессия. Встреча пройдет в рамках лингвистического фестиваля «Грамотные выходные». Самарская область стала одним из восьми регионов России, который примет его. Организатор фестиваля — фонд «Тотальный диктант».

Гостей фестиваля ждут демодиктант, дискуссии о грамотности, лекции и встречи с филологами и книжным критиком. Попасть на любую часть программы могут все желающие, вход бесплатный.