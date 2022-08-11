В Самарской области бывший сотрудник склада предстанет перед судом из-за подкупа

Начальник получил взятку от сотрудника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области бывший начальник отдела складской обработки предстанет перед судом. Его обвиняют в коммерческом подкупе.

По данным СУ СК России по Самарской области, мужчина занимал руководящую должность в акционерном обществе. Он систематически получал от работника деньги за более выгодные условия. Последнего перевели в помещение с наиболее благоприятными условиями. Общая сумма взятки превысила 54 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.