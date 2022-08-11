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Происшествия11 августа 2022 13:24

В Самарской области бывший сотрудник склада предстанет перед судом из-за подкупа

Мужчина за деньги устраивал сотрудникам более выгодные условия
Алена ПРОВКИНА
Начальник получил взятку от сотрудника

Начальник получил взятку от сотрудника

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области бывший начальник отдела складской обработки предстанет перед судом. Его обвиняют в коммерческом подкупе.

По данным СУ СК России по Самарской области, мужчина занимал руководящую должность в акционерном обществе. Он систематически получал от работника деньги за более выгодные условия. Последнего перевели в помещение с наиболее благоприятными условиями. Общая сумма взятки превысила 54 тысячи рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его направили в суд для дальнейшего рассмотрения.