Самарские газовики ищут самую обаятельную собаку для создания памятника

Самарцев просят прислать фото питомца, запечатленного в момент, когда он просит любимое лакомство

К 75-летию массовой газификации Самары «Средневолжская газовая компания» подарит горожанам скульптурную композицию, символизирующую домашний уют. В центре композиции будет газовая плита как образ современного семейного очага.

С идеей создания памятной скульптуры выступили ветераны Средневолжской газовой компании. Автором композиции станет скульптор Карэн Саркисов, известный горожанам прежде всего как создатель памятника основателю Самары князю Григорию Засекину.

Хотя замысел композиции скульптурной группы пока не раскрывается, уже известно, что одной из ее фигур будет собака. Скульптор сейчас в поисках достойной модели. СВГК предлагает самарцам помочь мастеру найти источник для вдохновения. Для этого нужно всего лишь прислать фото вашего питомца, запечатлённого в тот момент, когда он просит у вас любимое лакомство. Причём совершенно не важно какой породы ваша собака, и есть ли у неё порода вообще. Все собаки в этом конкурсе имеют равные шансы.

Фото ждут на электронную почту pr@svgc.ru. При этом обязательно нужно указать кличку вашего питомца.

Все авторы присланных до 25 сентября фотографий получат от СВГК дипломы за помощь в создании скульптурной композиции и будут приглашены на её открытие. Не обязательно именно ваш пёс будет в итоге увековечен в бронзе, но и он точно может получить свой кусочек славы в группе СВГК в сети «ВКонтакте».

Скульптурную композицию установят в 2023 году в парке имени Ю. Гагарина.