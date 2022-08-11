В Самаре в праздничные дни изменится движение автобусов № 61, №207, №247 и №261

Объезд от Вилоновской до Маяковского будет происходить по Галактионовской. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 12 и 13 августа из-за проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Военно-воздушных сил России и Дню физкультурника, изменится движение автобусов № 61, №207, №247 и №261.

— Объезд маршрутов данных автобусов от улицы Вилоновской до улицы Маяковского будет происходить по Галактионовской, — рассказали в администрации Самары.

Движение автобусных маршрутов № 61, №247 и №261 сделано по временной схеме в обоих направлениях: Волжский проспект, ул. Маяковского, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева – далее по своему маршруту.

Автобус № 207 12 августа будет ехать по следующей временной схеме: Волжский проспект, ул. Маяковского, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская – далее по своему маршруту. 13 августа его движение изменится: Волжский проспект, ул. Маяковского, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Чапаевская, ул. Красноармейская, ул. Куйбышева, ул. Венцека, ул. Максима Горького – далее по своему маршруту.