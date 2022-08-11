В Самаре на набережной утонул пожилой мужчина

Мужчина утонул на набережной. Фото: Самара "ДТП"

В Самаре местные жители рассказали, что на Софийской набережной произошло очередное чрезвычайное происшествие. Очевидцы поделились кадрами с места события.

В социальных сетях пользователи отмечают, что пожилой мужчина утонул в Волге днем 11 августа 2022 года. Судя по снимкам, спасатели пытались привести пострадавшего в чувство. К сожалению, было уже поздно. Пока неизвестно, по какой причине мужчина оказался под водой. Вокруг погибшего собралась огромная толпа.

Напомним, что не так давно спасателям удалось помочь 53-летней женщине. Она чуть не утонула на набережной рядом с улицей Полевой.