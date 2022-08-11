Самарцы смогут добраться до места проведения «Метафеста» на «Ласточке»

"Ласточка" Самара - Жигулевск будет делать дополнительную остановку в дни проведения фестиваля

В эти выходные, 12 и 13 августа 2022 года, в Самарской области пройдет мультиформатный музыкальный фестиваль «Метафест». Местом его проведения станут Мастрюковские озера. Добраться до туда можно будет на скоростной электричке «Ласточка».

– В период проведения «Метафеста» пригородным поездам «Ласточка» Самара – Жигулевск – Самара будет назначена дополнительная остановка – платформа имени Валерия Грушина, – сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Данное решение было принято, чтобы обеспечить транспортную доступность для гостей и участников фестиваля. Пассажиров просят заранее ознакомиться с расписанием электричек и спланировать свою поездку.